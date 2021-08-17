Дверь межкомнатная в сборе Лесозавод Neoclassic 828 массив сосны орех 2100х800ММ одна универсальное наличник (комплект); коробка с уплотнителем с порогом; замок врезной с ручками, навесы ДГ 21-08

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дверь межкомнатная в сборе Лесозавод Neoclassic 828 массив сосны орех 2100х800ММ одна универсальное наличник (комплект); коробка с уплотнителем с порогом; замок врезной с ручками, навесы ДГ 21-08- Двери, их коробки и пороги деревянные