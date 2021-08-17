Блок дверной однопольный распашной внутренний Окна Сити ПВХ профиль белый 2050х970ММ однополый правое открывание доводчик, врезной замок цилиндрический с защелкой евроцилиндр с комплектом ключей, ручки нажимные на декоративной планке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок дверной однопольный распашной внутренний Окна Сити ПВХ профиль белый 2050х970ММ однополый правое открывание доводчик, врезной замок цилиндрический с защелкой евроцилиндр с комплектом ключей, ручки нажимные на декоративной планке- Двери, их коробки и пороги деревянные