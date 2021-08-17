Блок дверной внутренний глухой однопольный распашной внутренний Окна Сити ПВХ профиль белый 2110х860ММ однополый правое открывание порог, доводчик, врезной замок цилиндрический с защелкой евроцилиндр с комплектом ключей, ручки нажимные на декоративной планке ГОСТ 30970-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок дверной внутренний глухой однопольный распашной внутренний Окна Сити ПВХ профиль белый 2110х860ММ однополый правое открывание порог, доводчик, врезной замок цилиндрический с защелкой евроцилиндр с комплектом ключей, ручки нажимные на декоративной планке ГОСТ 30970-2014- Двери, их коробки и пороги деревянные