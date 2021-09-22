Кресло для руководителя CHAIRMAN CH Vista экокожа/хром черный 122х72х51СМ глубина сиденья 50СМ, крестовина хромированная, на колесиках

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя CHAIRMAN CH Vista экокожа/хром черный 122х72х51СМ глубина сиденья 50СМ, крестовина хромированная, на колесиках- Мебель для офисов и предприятий торговли