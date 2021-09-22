Характеристики

Механизм качания с фиксацией в рабочем положении с регулировкой под вес пользователя. Эргономичный, ругулируемый подголовник. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая, хромированная, диаметром 640 мм. Подлокотники пластиковые, регулируемые по высоте. Регулируемый по высоте поясничный валик. Материал обивки-ткань износостойкая-полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная. Цвет обивки-черный. Ограничение по весу-120 кг. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN4550. Класс огнестойкости соответствует классу защиты полиэфирных тканей. Ткань подлежит обработке специальными моющими и дезинфицирующими средствами. Соответсвует стандарту ISO-5000 циклов.