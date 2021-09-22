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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное NORDEN/L-035S полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная черный газлифт с подлокотниками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное NORDEN/L-035S полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная черный газлифт с подлокотниками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное NORDEN/L-035S полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная черный газлифт с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли
    69
    Кресло офисное NORDEN/L-035S полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная черный газлифт с подлокотниками

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    Цена
    от 12390
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СИЛЬВЕР-МАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19680
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Механизм качания с фиксацией в рабочем положении с регулировкой под вес пользователя. Эргономичный, ругулируемый подголовник. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая, хромированная, диаметром 640 мм. Подлокотники пластиковые, регулируемые по высоте. Регулируемый по высоте поясничный валик. Материал обивки-ткань износостойкая-полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная. Цвет обивки-черный. Ограничение по весу-120 кг. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN4550. Класс огнестойкости соответствует классу защиты полиэфирных тканей. Ткань подлежит обработке специальными моющими и дезинфицирующими средствами. Соответсвует стандарту ISO-5000 циклов.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19680c НДС
    • ООО "ДЭФО М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15680
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18816
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      18816c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15250
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      18300c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16200
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16200c НДС
    • ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15990
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      50
      Регионы поставки
      Подробнее
      15990c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13191,75
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15830,1
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15830,1c НДС
    • ООО "СИЛЬВЕР-МАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13173,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15807,96
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Механизм качания с фиксацией в рабочем положении с регулировкой под вес пользователя. Эргономичный, ругулируемый подголовник. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая, хромированная, диаметром 640 мм. Подлокотники пластиковые, регулируемые по высоте. Регулируемый по высоте поясничный валик. Материал обивки-ткань износостойкая-полиэстер 80%+хлопок 20%, сетка полиэфирная. Цвет обивки-черный. Ограничение по весу-120 кг. Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN4550. Класс огнестойкости соответствует классу защиты полиэфирных тканей. Ткань подлежит обработке специальными моющими и дезинфицирующими средствами. Соответсвует стандарту ISO-5000 циклов.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15807,96c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13120
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15744
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15744c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15600c НДС
    • САЗОНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15277,22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      15277,22
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15277,22c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12390
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12390c НДС

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