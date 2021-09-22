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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Стэк/HLC-1500 капроновая сетка/ полиэстр черный газлифт с подлокотниками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Стэк/HLC-1500 капроновая сетка/ полиэстр черный газлифт с подлокотниками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Стэк/HLC-1500 капроновая сетка/ полиэстр черный газлифт с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли
    70
    Кресло офисное Стэк/HLC-1500 капроновая сетка/ полиэстр черный газлифт с подлокотниками

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    Цена
    от 6912,18
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
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      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      13800c НДС
    • ООО "СИЛЬВЕР-МАРКЕТ"
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      Цена без НДС, руб.
      10740
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12888
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Механизм качания с регулировкой под вес пользователя и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая, хромированная, диаметром 640 мм. Подлокотники выполнены из ударопрочного, экокологически чистого пластика. Материал обивки спинки-капроновая сетка, сиденья-полиэстер. Цвет материала-черный. Ограничение по весу-120 кг. Класс огнестойкости соответствует классу защиты полиэфирных тканей. Ткань износостойкая и подлежит обработке специальными моющими и дезинфицирующими средствами. Соответствует стандарту ISO-5000 циклов.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12888c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
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      Цена без НДС, руб.
      10666,65
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12799,99
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      12799,99c НДС
    • ООО "ДЭФО М"
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      Цена без НДС, руб.
      10619,48
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      Цена с НДС, руб.
      12743,38
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
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      12743,38c НДС
    • ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      8114,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
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      Регионы поставки
      Подробнее
      9737c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      9626,15
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Механизм качания с регулировкой под вес пользователя и фиксацией в вертикальном положении. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая, хромированная, диаметром 640 мм. Подлокотники выполнены из ударопрочного, экокологически чистого пластика. Материал обивки спинки-капроновая сетка, сиденья-полиэстер. Цвет материала-черный. Ограничение по весу-120 кг. Класс огнестойкости соответствует классу защиты полиэфирных тканей. Ткань износостойкая и подлежит обработке специальными моющими и дезинфицирующими средствами. Соответствует стандарту ISO-5000 циклов.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9626,15c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
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      Цена без НДС, руб.
      8000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9600
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
      0
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    • САЗОНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      9389,7
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9389,7
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      9389,7c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
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      20.0
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      8740,8
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      Минимальная партия
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      8740,8c НДС
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      8410
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      8410c НДС
    • ООО "ДКОМ"
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      Цена без НДС, руб.
      5760,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6912,18
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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