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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное NORDEN/H-3021-35 ППУ/ экокожа категории 3 черный газлифт с подлокотниками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное NORDEN/H-3021-35 ППУ/ экокожа категории 3 черный газлифт с подлокотниками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное NORDEN/H-3021-35 ППУ/ экокожа категории 3 черный газлифт с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли
    73
    Кресло офисное NORDEN/H-3021-35 ППУ/ экокожа категории 3 черный газлифт с подлокотниками

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    Цена
    от 13185,2
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СИЛЬВЕР-МАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17604,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21125
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении с регулировкой под вес пользователя. Эргономичный встроенный подголовник. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая хромированная диаметром 640 мм, с роликами для паркета и ламината. Подлокотники отделаны мягкими накладками из основного материала. Материал наполнения-ППУ. Материал обивки-экокожа категории 3. Цвет обивки-черный. Ограничение по весу-120 кг. Подлежит обработке облегченными моющими средствами не имеющими в составе хлоросодержащих составляющих. Соответствует стандарту Мартиндейла-100 000 циклов.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21125c НДС
    • ООО "ДЭФО М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14316,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17180
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      17180c НДС
    • ООО "МЕЛТЗЕР ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      12155
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14586
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      14586c НДС
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12033,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14440,14
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14440,14c НДС
    • ООО "СИЛЬВЕР-МАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12016,61
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14419,94
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении с регулировкой под вес пользователя. Эргономичный встроенный подголовник. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая хромированная диаметром 640 мм, с роликами для паркета и ламината. Подлокотники отделаны мягкими накладками из основного материала. Материал наполнения-ППУ. Материал обивки-экокожа категории 3. Цвет обивки-черный. Ограничение по весу-120 кг. Подлежит обработке облегченными моющими средствами не имеющими в составе хлоросодержащих составляющих. Соответствует стандарту Мартиндейла-100 000 циклов.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14419,94c НДС
    • ООО "ПРОМСНАБРЕСУРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14400
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      14400c НДС
    • ООО "ВИЗАВИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11992
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14390,4
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      14390,4c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
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      Цена без НДС, руб.
      11916,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14300
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      14300c НДС
    • ООО "ПАРТНЕР-СК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13800c НДС
    • САЗОНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13185,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      13185,2
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      13185,2c НДС

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