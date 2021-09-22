Характеристики

Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении с регулировкой под вес пользователя. Эргономичный встроенный подголовник. Регулировка высоты кресла (газлифт). Крестовина металлическая хромированная диаметром 640 мм, с роликами для паркета и ламината. Подлокотники отделаны мягкими накладками из основного материала. Материал наполнения-ППУ. Материал обивки-экокожа категории 3. Цвет обивки-черный. Ограничение по весу-120 кг. Подлежит обработке облегченными моющими средствами не имеющими в составе хлоросодержащих составляющих. Соответствует стандарту Мартиндейла-100 000 циклов.