Кресло для руководителя Chairman 795 LT экокожа черный газпатрон 3кл. по стандарту Germany DIN 4550 крестовина пластик, ролики стандарт BIFMA 5.1, набивка вспененный ПУ, холлотек ГОСТ 19917-2014

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Chairman 795 LT экокожа черный газпатрон 3кл. по стандарту Germany DIN 4550 крестовина пластик, ролики стандарт BIFMA 5.1, набивка вспененный ПУ, холлотек ГОСТ 19917-2014- Мебель для офисов и предприятий торговли