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    Главная / Торговый портал / Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые / Осушитель воздуха профессиональный Master DH 752/ 4603.800 5.7Л 46.7Л/СУТ 350М3/Ч 900ВТ 680х620х420ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Осушитель воздуха профессиональный Master DH 752/ 4603.800 5.7Л 46.7Л/СУТ 350М3/Ч 900ВТ 680х620х420ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Осушитель воздуха профессиональный Master DH 752/ 4603.800 5.7Л 46.7Л/СУТ 350М3/Ч 900ВТ 680х620х420ММ- Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
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    Осушитель воздуха профессиональный Master DH 752/ 4603.800 5.7Л 46.7Л/СУТ 350М3/Ч 900ВТ 680х620х420ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 79884
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      165325
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      198390
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      198390c НДС
    • ООО "ХимТТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      120000
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      120000c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      82000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      98400
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Master осушитель воздуха DH 752 4603.800
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      98400c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      75830
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      90996
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      90996c НДС
    • ООО "РАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      66570
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      79884
      Спецификация
      Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      79884c НДС

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