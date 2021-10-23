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    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Доска разделочная Luxstahl Д600 береза 600х300х30ММ д15
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска разделочная Luxstahl Д600 береза 600х300х30ММ д15

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска разделочная Luxstahl Д600 береза 600х300х30ММ д15- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
    5
    Доска разделочная Luxstahl Д600 береза 600х300х30ММ д15

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    Цена
    от 500
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    Единица измерения:
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      Цена без НДС, руб.
      500
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      500
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      5
      Регионы поставки
      Подробнее
      500c НДС

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