Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай

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