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    Главная / Торговый портал / Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые / Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай- Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые
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    Весы электронные настольные кухонные Gelberk GL-250 5КГ 1Г 170х220х60ММ стекло/ пластик серые тарокомпенсация от батареи CR2032 ЖК дисплей, автоматическая установка нуля, автоматическое отключение Китай

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    Цена
    от 815
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      679,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      815
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: Gelberk Подробные характеристики Питание: от батарейки CR2032 Назначение весов: кухонные Страна происхождения: Китай Максимальный вес, кг: 5 Деление шкалы: нет Точность взвешивания: до 1 г ЖК дисплей: да Автоматическая установка нуля: Да Автоматическое отключение: Да Гарантийный срок: 12 мес Тип: электронные
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      815c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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