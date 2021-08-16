Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки / Разветвитель USB-хаб Hama USB, Type-C 4 порта 00135750
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Разветвитель USB-хаб Hama USB, Type-C 4 порта 00135750

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Разветвитель USB-хаб Hama USB, Type-C 4 порта 00135750- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    9
    Разветвитель USB-хаб Hama USB, Type-C 4 порта 00135750

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 849,6
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЛЮКСИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1320
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1320c НДС
    • ООО "ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1091,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1310
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1310c НДС
    • ООО "ОПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1091,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1310
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1310c НДС
    • ООО "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1080
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1296
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1296c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1080
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1296
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      1296c НДС
    • ООО "ЗВК.РУ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      913,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1096,7
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1096,7c НДС
    • ООО "УПРАВЛЕНИЕ ГАЗГЕОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      950
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      950c НДС
    • ООО "РЕАЛ М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      708
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      849,6
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      2
      Регионы поставки
      Подробнее
      849,6c НДС
    • ИП Селезнёва Елена Дмитриевна
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электроустановочных изделий
      Характеристики
      USB-концентратор HAMA Type-C Hub (00135750), разъемов: 4
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e с цельными проводниками, 100 Ом, оболочка типа LSZH Legrand
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 32
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e бухта 305М ГОСТ Р 53246-2008 ГОСТ Р 53245-2008 ООО "ТПД Паритет" LAN
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ CCA Cat 5e бухта 305М
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 6,12
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 4 пары PVC серый Cat 5e бухта 305М DR-140006
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e бухта 305М
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 12581,25
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 0.50ММ одножильный (solid) 4 пары CCA серый Cat 6 бухта 100М AOpen
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e Hyperline UTP4-C5E-SOLID-WH-305
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 5700
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 2 пары Cat 5e бухта 305М ProConnect
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 3490
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 24AWG одножильный (solid) 4 пары LSZH, нг(С)-HF оранжевый Cat 5e бухта 305М -20...+75 ГРАД ЦЕЛЬС UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 8533,91
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ Cat 5 бухта 305М ProConnect 01-0043-3
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 5510
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e ParLan
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG одножильный (solid) 25 пар PVC серый Cat 5
    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    от 79948,54
    В корзину
    Позвонить