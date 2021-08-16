Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e с цельными проводниками, 100 Ом, оболочка типа LSZH Legrand Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 32 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e бухта 305М ГОСТ Р 53246-2008 ГОСТ Р 53245-2008 ООО "ТПД Паритет" LAN Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ CCA Cat 5e бухта 305М Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 6,12 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 4 пары PVC серый Cat 5e бухта 305М DR-140006 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e бухта 305М Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 12581,25 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 0.50ММ одножильный (solid) 4 пары CCA серый Cat 6 бухта 100М AOpen Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP Cat 5e Hyperline UTP4-C5E-SOLID-WH-305 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 5700 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 24AWG 2 пары Cat 5e бухта 305М ProConnect Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 3490 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 24AWG одножильный (solid) 4 пары LSZH, нг(С)-HF оранжевый Cat 5e бухта 305М -20...+75 ГРАД ЦЕЛЬС UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-OR-305 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 8533,91 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4х2х0.5ММ Cat 5 бухта 305М ProConnect 01-0043-3 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки от 5510 ₽ В корзину

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ PVC Cat 5e ParLan Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину