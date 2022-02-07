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    Главная / Торговый портал / Шкафы для одежды деревянные / Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия- Шкафы для одежды деревянные
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    Шкаф металлический для раздевалок разборный ШРМ-АК/600 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 сталь 0.6ММ 32КГ 2-дверный 2 полки двери распашные 2 перекладины, 4 крючка и 2 врезных замка ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия

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    Цена
    от 8835
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЕРГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11988,85
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14386,62
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14386,62c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОИЗОЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14340
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14340c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8600
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10320
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10320c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛ-ЗАВОД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7362,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8835
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8835c НДС

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