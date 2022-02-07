Шкаф металлический для одежды и документов ШРМ-22 У 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 металл 54КГ 1-дверный 2 секции, 5 полок двери распашные в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды и документов ШРМ-22 У 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 металл 54КГ 1-дверный 2 секции, 5 полок двери распашные в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия- Шкафы металлические прочие