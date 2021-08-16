Шкаф для раздевалки 2-2 «Галеон»/ 040-6111 624х500х1950ММ двери распашные 4-дверный каркас бежевый, фасады оранжевый, (любой из палитры) пластик HPL 8ММ наполнение каждой секции: верхняя или нижняя полка, штанга, крючок, механический замок двухсекционный двухъярусный (четыре ячейки) ООО "ГК "ПТК СПОРТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для раздевалки 2-2 «Галеон»/ 040-6111 624х500х1950ММ двери распашные 4-дверный каркас бежевый, фасады оранжевый, (любой из палитры) пластик HPL 8ММ наполнение каждой секции: верхняя или нижняя полка, штанга, крючок, механический замок двухсекционный двухъярусный (четыре ячейки) ООО "ГК "ПТК СПОРТ" Россия- Шкафы для одежды деревянные