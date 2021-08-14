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    Главная / Торговый портал / Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений / Привод ленточный IBM LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled для ленточных библиотек IBM TS3100/TS3200 46X2684
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Привод ленточный IBM LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled для ленточных библиотек IBM TS3100/TS3200 46X2684

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Привод ленточный IBM LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled для ленточных библиотек IBM TS3100/TS3200 46X2684- Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
    13
    Привод ленточный IBM LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled для ленточных библиотек IBM TS3100/TS3200 46X2684

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 65000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СТРИМ ЛАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      106356,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      127627,8
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      127627,8c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      65000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ленточный привод 46X2684 IBM LTO-5 FC Half-high Tape Drive for TS3100 (35732UL) or TS3200 (35734UL)
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Подробнее
      65000c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      65000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ленточный привод 46X2684 IBM LTO-5 FC Half-high Tape Drive for TS3100 (35732UL) or TS3200 (35734UL)
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Подробнее
      65000c НДС
    • ООО "ПСП-ЮГРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      54166,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      65000
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Ленточный привод 46X2684 IBM LTO-5 FC Half-high Tape Drive for TS3100 (35732UL) or TS3200 (35734UL)
      Минимальная партия
      4
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      65000c НДС

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