Привод ленточный HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit (C0H28A) 2.9КГ Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений от 320519 ₽ В корзину

Широкоформатная печать 720 dpi на баннерной сетке Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений Не указана В корзину

Широкоформатная печать 180г/м2 720 dpi на постерной бумаге Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений Не указана В корзину

Привод ленточный IBM LTO Ultrium 5 Half High Fibre Drive Sled для ленточных библиотек IBM TS3100/TS3200 46X2684 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений от 65000 ₽ В корзину

Широкоформатная печать на баннерной ткани 340 г/м2, 720 dpi Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений Не указана В корзину

Привод 6173 LTO Ultrium 6 Half High Fibre Drive Sled Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений от 143401,86 ₽ В корзину

Широкоформатная печать на баннерной ткани 440 г/м2, 720 dpi Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений Не указана В корзину

Широкоформатная печать 510г/м2 720 dpi на баннерной ткани Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений Не указана В корзину