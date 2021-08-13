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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели связи полевые / Провод бортовой БПВЛ 1 2.5ММ2 0.25КВ медь ООО "Кабельные Системы"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод бортовой БПВЛ 1 2.5ММ2 0.25КВ медь ООО "Кабельные Системы"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод бортовой БПВЛ 1 2.5ММ2 0.25КВ медь ООО "Кабельные Системы"- Провода и кабели связи полевые
    0
    Провод бортовой БПВЛ 1 2.5ММ2 0.25КВ медь ООО "Кабельные Системы"

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    Цена
    от 82,08
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "БАИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      72
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Провод БПВЛ 2,5мм термостойкий Сечение 2,5; Влажность воздуха при 35° C [%] 98; Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] 1500; Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70; Рабочее переменное напряжение частотой 2 кГц [В] 250; Рабочее постоянное напряжение [В] 500; Строительная длина, не менее [м] 15; Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +70; Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -60 ООО «Кабельные системы» Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
      Подробнее
      86,4c НДС
    • ООО "МК-СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      68,4
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      82,08
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2600
      Регионы поставки
      Подробнее
      82,08c НДС

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