Шкаф для документов средний закрытый Экспро Грейд Sentida Lux S-665-555 880х442х1218ММ дуб верцаска стекло ЛДСП 16ММ/25ММ ЛДСП 38ММ ЛДСП 16ММ 2-дверный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов средний закрытый Экспро Грейд Sentida Lux S-665-555 880х442х1218ММ дуб верцаска стекло ЛДСП 16ММ/25ММ ЛДСП 38ММ ЛДСП 16ММ 2-дверный- Шкафы офисные деревянные
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