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    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол производственный без борта Финист СПП 1400х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол производственный без борта Финист СПП 1400х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол производственный без борта Финист СПП 1400х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"- Столы офисные металлические
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    Стол производственный без борта Финист СПП 1400х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"

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    Поставщики
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
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      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Стол производственный 1400х700х850мм. Без борта. каркас сварной/разборный из профильной нержавеющей трубы. Полка сплошная нерж. 0,8мм
      Минимальная партия
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