Шкаф металлический для одежды 1850х300х500ММ светло-серый RAL7035 полимерное покрытие замок повышенной секретности
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф картотечный Практик А-44 металлический серый 410х485х1305ММ 4-секционный
Шкафы картотечные металлические
от 13068₽
Шкаф металлический архивный Gigant ШХА 1850х970х500ММ светло-серый металл 2-дверный G-ШХА-100
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический к шкафу NL-K/400 антресоль NL-K/400 850х925х400ММ 23КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды 600х1850х490ММ 34КГ 55530 ООО "СКАФ"
Шкафы металлические прочие
от 5503₽
Шкаф металлический архивный ШМА-0,5(800)Р 890х800х500ММ 27КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул детский с художественной росписью 435х300х280ММ (0 р.к.) арт.73700000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Секция многоместная ИЗО трехместная экокожа черная 58х177х79СМ каркас металл
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 4700₽
Шкаф металлический для бассейна разборный Storage Fitness STF0001 1900х1450х700ММ синий алюминий 44КГ 2-дверный 4 полки двери распашные стойка вертикальная с колесными опорами в сборе 4ШТ, боковая стенка с дверцей 2ШТ, полка горизонтальная 4ШТ, задняя стенка 1ШТ, трубы верхней обвязки 4ШТ, трубы диагональной устойчивости 2ШТ, комплект крепежных изделий
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды LE21-600 600х500х1860ММ 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул офисный для персонала и посетителей Мирэй металл хром экокожа черный 500х530х430х840/490/400ММ 90КГ пружинящий каркас из хромированной трубы диаметром 25ММ, в нижней части каркаса устанавливаются четыре пластиковых подкладки, сиденье и спинка из фанеры толщиной 10ММ, поролона 10ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 3800₽
Кресло с подлокотниками искусственная кожа 670х720х1000ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана