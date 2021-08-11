Стул офисный для оператора Идра пластик черный экокожа черный мягкое сиденье, мягкая спинка Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 10000₽
Шкаф металлический для сумок ШР-312 1850х900х500ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул детский с хохломской росписью 550х300х290ММ (2 р.к.) арт.79460000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Скамья для сидения однорядная металл/пластик каркас RAL7040 (серый), сидения RAL5015 (синий) 3700х730х430ММ ООО "СПМ 33"
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 35000₽
Шкаф металлический бухгалтерский КБC-05 440x400x1850ММ ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 10845₽
Шкаф металлический архивный Cobalt ШАМ05 850x500x930ММ серый 2-дверный
Шкафы металлические прочие
от 10350,95₽
Стул офисный Iso металл черный искусственная кожа черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 16371-2014
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Диван уличный лавка 2000х670х900ММ труба профильная черный ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО по Ульяновской области Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды разборный ШРК-22 (600) 1850x600x490ММ светло-серый RAL7035
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический абонентский AMB-180/60 1803x600x373ММ серый ГОСТ 16371-2014
Шкафы металлические прочие
от 41233₽
Шкаф картотечный Практик А-42 металлический серый 685х408х480ММ 4-секционный A4
Шкафы картотечные металлические
от 14160₽
Шкаф металлический бухгалтерский Практик SL-125T 460х340х1252ММ светло-серый RAL7035 трейзер, ключевой замок
Шкафы металлические прочие
от 6520₽