Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол производственный без борта Финист СПП 1300х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол производственный без борта Финист СПП 1300х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол производственный без борта Финист СПП 1300х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"- Столы офисные металлические
    0
    Стол производственный без борта Финист СПП 1300х700х850ММ стальной нержавеющая сталь ООО "Нейтральное оборудование"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Стол производственный 1300х700х850мм. Без борта. каркас сварной/разборный из профильной нержавеющей трубы. Полка сплошная нерж. 0,8мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Стул офисный для оператора Идра пластик черный экокожа черный мягкое сиденье, мягкая спинка Россия
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 10000
    В корзину
    Шкаф металлический для сумок ШР-312 1850х900х500ММ
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Стул детский с хохломской росписью 550х300х290ММ (2 р.к.) арт.79460000000 АО "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ" Россия
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Скамья для сидения однорядная металл/пластик каркас RAL7040 (серый), сидения RAL5015 (синий) 3700х730х430ММ ООО "СПМ 33"
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    от 35000
    В корзину
    Шкаф металлический бухгалтерский КБC-05 440x400x1850ММ ключевой замок
    Шкафы металлические прочие
    от 10845
    В корзину
    Шкаф металлический архивный Cobalt ШАМ05 850x500x930ММ серый 2-дверный
    Шкафы металлические прочие
    от 10350,95
    В корзину
    Стул офисный Iso металл черный искусственная кожа черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 16371-2014
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Диван уличный лавка 2000х670х900ММ труба профильная черный ФКУ ИК-3 УФСИН РОССИИ ПО по Ульяновской области Россия
    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический для одежды разборный ШРК-22 (600) 1850x600x490ММ светло-серый RAL7035
    Шкафы металлические прочие
    Не указана
    В корзину
    Шкаф металлический абонентский AMB-180/60 1803x600x373ММ серый ГОСТ 16371-2014
    Шкафы металлические прочие
    от 41233
    В корзину
    Шкаф картотечный Практик А-42 металлический серый 685х408х480ММ 4-секционный A4
    Шкафы картотечные металлические
    от 14160
    В корзину
    Шкаф металлический бухгалтерский Практик SL-125T 460х340х1252ММ светло-серый RAL7035 трейзер, ключевой замок
    Шкафы металлические прочие
    от 6520
    В корзину
    Позвонить