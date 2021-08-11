Характеристики

Шкаф состоит из стеллажа и дверей (деревянных или стеклянных в рамке). Стеллаж состоит из панелей ЛДСтП толщиной 25 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Передние торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка из ДВП толщиной 4 мм вставлена в пазы деталей каркаса. Задняя стенка с одной стороны облицована декоративной бумагой в цвет ЛДСтП. Стеллаж установлен на металлические регулируемые опоры (4 шт.) серебристого цвета, квадратного сечения и высотой 10см. Съемная полка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Полкодержатели пластиковые с металлическим винтом. Полка делит внутреннее пространство стеллажа на отделения высотой от 36 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona.