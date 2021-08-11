Характеристики

Шкаф состоит из стеллажа и дверей (деревянных или стеклянных в рамке). Стеллаж состоит из панелей ЛДСтП толщиной 25 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Передние торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка из ДВП толщиной 4 мм вставлена в пазы деталей каркаса. Задняя стенка с одной стороны облицована декоративной бумагой в цвет ЛДСтП. Стеллаж установлен на металлические регулируемые опоры (4 шт.) серебристого цвета, квадратного сечения и высотой 10см. Съемная полка выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Полкодержатели пластиковые с металлическим винтом. Полка делит внутреннее пространство стеллажа на отделения высотой от 36 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь устанавливается на вкладные металлические четырехшарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка скоба, цвет серебристый. Резиновые амортизаторы наклеиваются на дверь и смягчают закрывание.