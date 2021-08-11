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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов закрытый Юнитекс Борн В430-824-1 900х450х2074ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные с замком
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для документов закрытый Юнитекс Борн В430-824-1 900х450х2074ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные с замком

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Юнитекс Борн В430-824-1 900х450х2074ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные с замком- Шкафы офисные деревянные
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    Шкаф для документов закрытый Юнитекс Борн В430-824-1 900х450х2074ММ дуб шамони светлый ЛДСП ЛДСП 25ММ ДВП 4ММ ПВХ 2 и 0.4ММ 4 полки 2-дверный двери распашные с замком

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    Цена
    от 17510
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЮНИТЕКС СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14591,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17510
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Шкаф состоит из стеллажа и высоких деревянных дверей. Стеллаж состоит из панелей ЛДСтП толщиной 25 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Передние торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка из ДВП толщиной 4 мм вставлена в пазы деталей стеллажа. Задняя стенка с одной стороны облицована декоративной бумагой в цвет ЛДСтП. Стеллаж установлен на металлические регулируемые опоры (4 шт.) серебристого цвета, квадратного сечения и высотой 10см. Съемные полки (4 шт.) выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Полкодержатели пластиковые с металлическим винтом. Полки делят внутреннее пространство стеллажа на отделения высотой от 36 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери устанавливаются на вкладные металлические четырехшарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка скоба, цвет серебристый. Замок установлен на правую дверь. Металлический ключ с пластиковым наконечником. Резиновые амортизаторы наклеиваются на дверь и смягчают закрывание.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      17510c НДС

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