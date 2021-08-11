Характеристики

Шкаф состоит из стеллажа и высоких деревянных дверей. Стеллаж состоит из панелей ЛДСтП толщиной 25 мм, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Передние торцы деталей облицованы кромкой ПВХ 2 мм, остальные видимые торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Задняя стенка из ДВП толщиной 4 мм вставлена в пазы деталей стеллажа. Задняя стенка с одной стороны облицована декоративной бумагой в цвет ЛДСтП. Стеллаж установлен на металлические регулируемые опоры (4 шт.) серебристого цвета, квадратного сечения и высотой 10см. Съемные полки (4 шт.) выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм. Полкодержатели пластиковые с металлическим винтом. Полки делят внутреннее пространство стеллажа на отделения высотой от 36 см, что позволяет размещать офисные папки типа Corona. Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 18 мм, торцы по периметру облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери устанавливаются на вкладные металлические четырехшарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Металлическая ручка скоба, цвет серебристый. Замок установлен на правую дверь. Металлический ключ с пластиковым наконечником. Резиновые амортизаторы наклеиваются на дверь и смягчают закрывание.