Стол письменный для руководителя Юнитекс Борн В101 ЛДСП ЛДСП 2000x900x750ММ дуб шамони светлый 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ каркас из защитной панели (составной из 3-х частей) и двух боковых опор (составных из 2-х частей)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя Юнитекс Борн В101 ЛДСП ЛДСП 2000x900x750ММ дуб шамони светлый 25ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ каркас из защитной панели (составной из 3-х частей) и двух боковых опор (составных из 2-х частей)- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений