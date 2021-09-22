Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений / Стол для переговоров Юнитекс Борн В121 ЛДСП ЛДСП 2000x900x750ММ дуб шамони светлый 36ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ столешница, защитная панель, две боковые опоры
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол для переговоров Юнитекс Борн В121 ЛДСП ЛДСП 2000x900x750ММ дуб шамони светлый 36ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ столешница, защитная панель, две боковые опоры

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол для переговоров Юнитекс Борн В121 ЛДСП ЛДСП 2000x900x750ММ дуб шамони светлый 36ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ столешница, защитная панель, две боковые опоры- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    1
    Стол для переговоров Юнитекс Борн В121 ЛДСП ЛДСП 2000x900x750ММ дуб шамони светлый 36ММ ПВХ 0.4ММ/2ММ столешница, защитная панель, две боковые опоры

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 15420
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ЮНИТЕКС СПБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12850
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15420
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Стол состоит из столешницы, защитной панели и двух боковых опор. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих. Боковые опоры выполнены из ЛДСтП толщиной 36 мм, вертикальные торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, нижние торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Защитная панель высотой 40 см выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, видимый нижний торец облицован кромкой ПВХ 0,4 мм. Защитная панель установлена по центру боковых опор. Регулируемые опоры установлены на нижний торец боковых опор. Столешница прямоугольной формы, со скругленными короткими сторонами, выполнена из ЛДСтП толщиной 36 мм. По периметру облицована кромкой ПВХ 2 мм. Столешница соединяется с боковыми опорами и защитной панелью при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Свесы столешницы: 33 см - по коротким сторонам, 15,5 см – по длинным сторонам. Расстояние между опорами – 126,8 см.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      15420c НДС

    Похожие товары

    Секция стола для переговоров центральная Кредо ЦС-001 20.003 1440х300х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 24900
    В корзину
    Секция стола для переговоров прямая Кредо ПС-001 20.001 1440х900х750ММ ЛДСП Эггер Древесина шорвуд/Сосна гавана черная
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 39600
    В корзину
    Секция стола конференц окончание Фокус директор ФОК 103440 1400х500х760ММ ДСП венге
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 16927,4
    В корзину
    Брифинг-приставка универсальная Tango CП9-7 1100х840х700ММ ДCП орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 8400
    В корзину
    Брифинг-приставка Вектор-люкс 1200х800х770ММ ДСП орех темный
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 9889
    В корзину
    Брифинг-приставка Серия Raut 1200х800х750ММ ЛДCП Дуб Девон с крашеным рамочным фрезерованным профилем из МДФ арт. RB 128
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 14641,44
    В корзину
    Брифинг-приставка (венге,бук,орех) размер на выбор
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 1100
    В корзину
    Брифинг-приставка Премьер 1200х800х760ММ ЛДCП венге ПР 0426
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 23300
    В корзину
    Брифинг-приставка ФЕЛИКС в комплекте крепления бриф-приставки к столешнице стола из ЛДС 2ШТ 780х730х750ММ ЛДCП 25ММ орех Кромка ABS производства REHAU
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    Не указана
    В корзину
    Брифинг-приставка к столам Сатурн-Д 1200x750x764ММ яблоня 484691
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 7215,82
    В корзину
    Брифинг-приставка Delta System 718х8001200ММ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 8100
    В корзину
    Брифинг-приставка Bristol 1200х700х730ММ ЛДСП/МДФ орех
    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
    от 12131
    В корзину
    Позвонить