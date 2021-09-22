Характеристики

Стол состоит из столешницы, защитной панели и двух боковых опор. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих. Боковые опоры выполнены из ЛДСтП толщиной 36 мм, вертикальные торцы облицованы кромкой ПВХ 2 мм, нижние торцы облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Защитная панель высотой 40 см выполнена из ЛДСтП толщиной 18 мм, видимый нижний торец облицован кромкой ПВХ 0,4 мм. Защитная панель установлена по центру боковых опор. Регулируемые опоры установлены на нижний торец боковых опор. Столешница прямоугольной формы, со скругленными короткими сторонами, выполнена из ЛДСтП толщиной 36 мм. По периметру облицована кромкой ПВХ 2 мм. Столешница соединяется с боковыми опорами и защитной панелью при помощи эксцентриковых стяжек и направляющих шкантов. Свесы столешницы: 33 см - по коротким сторонам, 15,5 см – по длинным сторонам. Расстояние между опорами – 126,8 см.