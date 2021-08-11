Характеристики

Бумага PaperOne PP-Lite 80 г/м<sup>2</sup> – универсальная бумага марки «B» для печати в офисе. Имеет многоцелевое назначение и идеальна для копирования, а так же односторонней и дуплексной черно-белой. Является прекрасным сочетанием качества и экономичности.</p> <p>Совместима со всеми видами офисной техники, подходит для высокоскоростного копирования на аппаратах всех классов.</p> <ul> <li>Формат: А4</li> <li>Марка: B</li> <li>Белизна по CIE: 156</li> <li>Плотность: 80 г/м<sup>2</sup></li> <li>Количество листов в пачке: 500</li> </ul>