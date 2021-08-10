Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 2х2х0.52ММ медный нг(А)-HF Cat 5e ParLan U/UTP Cat5e нг(А)-HF 2х2х0.52

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внутренней прокладки U/UTP 2х2х0.52ММ медный нг(А)-HF Cat 5e ParLan U/UTP Cat5e нг(А)-HF 2х2х0.52- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки