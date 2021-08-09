Сапоги защитные мужские ТИС 165-05 МПС для защиты от воды, нефтяных масел и механических воздействий ПВХ с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна, стельки антипрокольные с защитными металлическими подносками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные мужские ТИС 165-05 МПС для защиты от воды, нефтяных масел и механических воздействий ПВХ с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна, стельки антипрокольные с защитными металлическими подносками- Обувь различная специальная