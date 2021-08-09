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    Главная / Торговый портал / Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки / Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ без канифоли
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ без канифоли

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ без канифоли- Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
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    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 1.5ММ 0.1КГ без канифоли

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    Цена
    от 601
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      500,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      601
      Спецификация
      Производство свинца, цинка и олова
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Московская область, Республика Коми, Краснодарский край, Нижегородская область, Саратовская область, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская область, Томская область, Омская область, Приморский край
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      601c НДС

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