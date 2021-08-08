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    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Скалка с вращающимися ручками бук 60х470ММ 04141911 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скалка с вращающимися ручками бук 60х470ММ 04141911 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скалка с вращающимися ручками бук 60х470ММ 04141911 Россия- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
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    Скалка с вращающимися ручками бук 60х470ММ 04141911 Россия

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    Цена
    от 440
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМПЛЕКС-БАР-КУБАНЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      366,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      440
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      440c НДС

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