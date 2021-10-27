Светильник настенно-потолочный антивандальный светодиодный ОЭСС СД 25 АК 25ВТ 170-265В 3000-6500К 2750ЛМ 390х105х83ММ УХЛ1 IP65 с АК
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Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный, настенно-потолочный, мощность 25Вт, с блоком аварийного питания, световой поток 2750Лм, напряжение питания 170…265В, цветовая температура 3000-6500К, IP65, УХЛ1, размеры 390х105ммх83мм