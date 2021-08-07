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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты / Раствор для инфузий раствор соды 4ПРОЦ 100МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Раствор для инфузий раствор соды 4ПРОЦ 100МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Раствор для инфузий раствор соды 4ПРОЦ 100МЛ- Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты
    2
    Раствор для инфузий раствор соды 4ПРОЦ 100МЛ

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    Цена
    от 213,4
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • АО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      194
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      213,4
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      эктемпоральная рецептура
      Минимальная партия
      24
      Регионы поставки
      Подробнее
      213,4c НДС

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