Повязка адгезивная с вискозно-абсорбирующей подушечкой на нетканой основе 7x6СМ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с вискозно-абсорбирующей подушечкой на нетканой основе 7x6СМ- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами