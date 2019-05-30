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    Главная / Торговый портал / Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства / Подшипник скольжения GE30 ES вес 0,14 кг (SKF)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Подшипник скольжения GE30 ES вес 0,14 кг (SKF)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Подшипник скольжения GE30 ES вес 0,14 кг (SKF)- Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
    15
    Подшипник скольжения GE30 ES вес 0,14 кг (SKF)

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    Цена
    от 704
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ВЕЛЕС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      596,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      704
      Спецификация
      Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      704c НДС

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