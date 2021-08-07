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    Главная / Торговый портал / Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства / Кусторез КРЭ-23/1000 1КВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кусторез КРЭ-23/1000 1КВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кусторез КРЭ-23/1000 1КВТ- Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
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    Кусторез КРЭ-23/1000 1КВТ

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