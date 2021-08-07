Триммер бензиновый CMI C/B-RT25/38 D1 2л.с. леска/нож
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 4120₽
Оборудование для установки на трактор Принадлежности для трактора 2608 на Кировец К-702-УДМ усилитель потока Danfoss OSQA4 150F0040 – 1ШТ/ насос НШ10Е-3Л левый – 1ШТ/ насос НШ-100М-3Л левый-1ШТ/ насос-дозатор Danfoss OSPBХ 500 LS 150-1086-1ШТ Danfoss/ ООО Гидросила Групп
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Решето очистки верхнее Енисей КДМ 2-12-3 является запасной частью к комбайну "Енисей"
Части оборудования для обработки и возделывания почвы
Не указана
Втулка гидроцилиндра ДМ-02.038 КПА для дождевальной машины Фрегат
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 83,16₽
Мотыга трапециевидная ЗУБР 4-39597
Машины для прополки и пропалыватели
Не указана
Манжета 35х58 40257СП
Части оборудования для сельского хозяйства; отдельные услуги по производству оборудования для сельского и лесного хозяйства, выполняемые субподрядчиком
от 60₽
Плуг пятикорпусный "Русич" ПНУУ для отвальной обработки незасоренных всех типов минеральных почв на глубину от 12 до 30 см М 1.7Г/Ч до 10КМ/Ч до 30СМ 720ММ 800ММ 5ШТ 35СМ 1030КГ 1155КГ 1ЧЕЛ 4250х2050х1535ММ 9830х2600хПо тракторуММ не более 10КМ/Ч 0,75 75ПРОЦ 12-15СМ не более 5СМ 0,23 12МЕС 210ММ 2 ТУ 4732-017-07516401-2016 АО "НИТИ им. П.И. Снегирева" Россия
Плуги общего назначения
Не указана
Шина для бензопилы Stihl 16" 3/8" 1.6ММ 60 звеньев 910-744
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Подшипник скольжения 2BO 84-R6 якорной лебедки RR Marine
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства
от 360596₽
Газонокосилка бензиновая ЗУБР "МАСТЕР" ГКБ-400 2.9КВТ 25-75ММ 40СМ 50Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 14289,8₽
Свеча зажигания для двухтактных двигателей Bosch WSR 6F
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 159₽
Головка триммерная Husqvarna Т45 М12 для 143R-II, 235R, 333R, 343R, 343F, 355Fx
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана