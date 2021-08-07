Холодильник Pozis Свияга 404-1 240Л 210Л 30Л однокамерный белый АО "ПОЗИС" Россия
Холодильники бытовые
от 19440₽
Холодильник компактный Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый
Холодильники бытовые
от 11352₽
Холодильник для фригобара 40х41.5х51.2СМ пк-асс-х62х40-в1-115
Холодильники бытовые
Не указана
Холодильник бытовой Pozis RK-101 146х63х60СМ 250Л 170Л 80Л двухкамерный 4кг/сут 56КГ
Холодильники бытовые
Не указана
Холодильник Бирюса 6 145х58х62СМ 280Л 233Л 47Л однокамерный белый 4 стеклянных полки Российская Федерация (РФ, Россия)
Холодильники бытовые
от 17133₽
Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014
Холодильники бытовые
от 13930,02₽
Холодильник Indesit ST 145 145х60х66.5СМ 249Л 196Л 53Л двухкамерный белый 3кг/сут с отделением для овощей и фруктов
Холодильники бытовые
Не указана
Холодильник Indesit SB 15040
Холодильники бытовые
Не указана
Холодильник Nordfrost NRB 122 032 166х57х63СМ 275Л 205Л 70Л 2 белый 2.5КГ/СУТ 65КГ
Холодильники бытовые
от 24500₽
Холодильник Indesit SB 167 167x60x66.5СМ 248Л двухкамерный белый
Холодильники бытовые
от 20714,4₽
Холодильник Бирюса 135 165х60х62.5СМ 300Л 240Л 60Л двухкамерный белый 3кг/сут ТУ 5156-007-07550181-2004 ОАО "КЗХ "БИРЮСА"
Холодильники бытовые
от 23997,6₽
Холодильник Nordfrost NRB 162NF 032 188х57х63СМ 310Л 205Л 105Л 2 белый 3.5КГ/СУТ 64КГ
Холодильники бытовые
от 30940₽