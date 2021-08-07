Запчасть к экскаваторам Фильтр топливный XJ155243160
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
форсунка в сборе Caterpillar CA 3879434
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Кольцо уплотнительное 508619 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Установка буровая на твердые ископаемые передвижная Мобильная буровая установка МБУ 3200/200 Д(К) ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Россия
Машины бурильные
Не указана
Питатель вибрационный с электромагнитным приводом ПЭВ1-1 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 100Т/Ч 1КВТ 2300х810х780ММ 345КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Комплект осей Ось EW 25 M 1; Ролик EW 25 M 1 4002003; Подшипник 53610 Стакан EW 25 M 14002006; Ось-эксцентрик 4002002 EW25M1-4002003
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Установка бурильная алмазная РусИнСтрой АУ-350 350ММ ГОСТ 28570-90
Машины бурильные
от 110506,8₽
Уплотнение центрального коллектора Hitachi 4305129-PQ
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
от 5₽
Захват спиральный ОВТ-140 111.1ММ
Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок
от 16914₽
Гидроцилиндр стрелы МКСМ
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Каток опорный для экскаватора СН14043991
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Экскаватор гусечный E300C 1,0…1,85 м³ 6650 - 8110 мм 10035 - 11470 мм 178 (242,01) кВт (л.с.) при 1800 об/мин; 183 (248,8) кВт (л.с.) при 2000 об/мин 3.2-3.4М 28,2 .. 29,7 т 2530 / 4000 мм 600 - 1000 мм 0,65 - 0,41 кг/см2 ММ ГРАД ЦЕЛЬС АО "ЭКСМАШ" Россия
Бульдозеры на гусеничных тракторах
Не указана