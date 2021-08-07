Каток дорожный самоходный вибрационный Grost 1200
Катки дорожные самоходные
Не указана
Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ73ВЧ 7005х4170х2850 17150КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Цепь гусеничная 46 звеньев Hitachi ZX200-5G 9248706 STC Южная Корея
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
от 111000₽
Уплотнитель Уплотнительная машина UM-25 "Бурлак" для качественного выполнения работ по уплотнению твердух бытовых и промышленных отходов ММ 3300ММ КМ/Ч 26Т 3500х1200х2000ММ ГОСТ 31548-2012, ГОСТ EN 474-11-2012 ТУ 4824-026-61201310-2015 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия
Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные
Не указана
Машина проборазделочная ПЛ-300Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 3500КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Машина дорожная комбинированная ЭД 405В ООО "Завод КДМ" Россия
Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами
Не указана
Фильтр масляный N18017157
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Рейка кремальерная
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
от 185000₽
Запчасть к экскаваторам Ремень 3342647
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Болт крепежный 515508 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Клин железный 4512366
Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок
от 146,81₽
Машина проборазделочная автоматический отборник проб АО1-14 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1740КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана