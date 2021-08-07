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    Главная / Торговый портал / Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом / Устройство горелочное горизонтальное УГГ500 для сжигания сбросных газов ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия
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    Устройство горелочное горизонтальное УГГ500 для сжигания сбросных газов ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство горелочное горизонтальное УГГ500 для сжигания сбросных газов ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом
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    Устройство горелочное горизонтальное УГГ500 для сжигания сбросных газов ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия

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