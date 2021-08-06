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    Главная / Торговый портал / Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах / Портастудия ZOOM R16 Стерео микрофоны/Процессор Эффектов/USB 16/24бит 1000 200мин 37.6х23.7х5.2см 1.3КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Портастудия ZOOM R16 Стерео микрофоны/Процессор Эффектов/USB 16/24бит 1000 200мин 37.6х23.7х5.2см 1.3КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Портастудия ZOOM R16 Стерео микрофоны/Процессор Эффектов/USB 16/24бит 1000 200мин 37.6х23.7х5.2см 1.3КГ- Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
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    Портастудия ZOOM R16 Стерео микрофоны/Процессор Эффектов/USB 16/24бит 1000 200мин 37.6х23.7х5.2см 1.3КГ

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