Планка карнизная ПЭ-01-9003 белый-0.45 100х69х2000ММ металл -.45ММ, покрытие полиэстер 1 класса 9003 белый Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах Не указана В корзину

Молдинг интерьерный цветной полиуретан Decomaster 152-55 85Х25Х2400ММ Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 1400 ₽ В корзину

Молдинг интерьерный цветной полиуретан Decomaster 161-55 60х20х2400ММ Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 1054 ₽ В корзину

Лист плоский ПЭ-01 0.7х2500х1200 синий 5005 Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 300 ₽ В корзину

Лист плоский Д16АТ 1,5х1200х3000 Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах Не указана В корзину

Профиль угловой прозрачный 8-10ММ L=6М Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 900 ₽ В корзину

Профиль угловой 90ММ 90ММ пластиковый с металлическим основанием Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 1069,45 ₽ В корзину

Покрытие настенное декоративное перламутровое PERLACEO 4 Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах Не указана В корзину

Покрытие настенное под мрамор MARMORINO CLASSICO 25 Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах Не указана В корзину

Спица для гипсокартона Knauf 500ММ Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 5,25 ₽ В корзину

Смесь штукатурная цементная Геркулес GP-21 25КГ Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах от 180 ₽ В корзину