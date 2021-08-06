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    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Закладка наружная Е7 для кафельной плитки блый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Закладка наружная Е7 для кафельной плитки блый- Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
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    Закладка наружная Е7 для кафельной плитки блый

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