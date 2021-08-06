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    Главная / Торговый портал / Брикеты топливные из отходов деревопереработки / Брикеты топливные из опила твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брикеты топливные из опила твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брикеты топливные из опила твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун- Брикеты топливные из отходов деревопереработки
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    Брикеты топливные из опила твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун

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