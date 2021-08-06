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    Главная / Торговый портал / Брикеты топливные из отходов деревопереработки / Брикеты топливные опил твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) (топливо для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Брикеты топливные опил твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) (топливо для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Брикеты топливные опил твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) (топливо для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун)- Брикеты топливные из отходов деревопереработки
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    Брикеты топливные опил твердолиственных пород дерева (дуб,бук,граб) (топливо для любых типов твердотопливных котлов,бань,саун)

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    Единица измерения:
    М3
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