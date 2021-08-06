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    Главная / Торговый портал / Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей / Автомат для формирования гофротары для автоматизации процесса сборки гофрокробов 1200КОР/Ч 6БАР до 100Л/МИН 3.5КВТ 220/380В, 50ГЦ 2000х3000х1400ММ 500КГ 200х150х120ММ (мин.), 600х500х500ММ (макс.) ООО "НПО ТехноМ" Россия
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    Автомат для формирования гофротары для автоматизации процесса сборки гофрокробов 1200КОР/Ч 6БАР до 100Л/МИН 3.5КВТ 220/380В, 50ГЦ 2000х3000х1400ММ 500КГ 200х150х120ММ (мин.), 600х500х500ММ (макс.) ООО "НПО ТехноМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Автомат для формирования гофротары для автоматизации процесса сборки гофрокробов 1200КОР/Ч 6БАР до 100Л/МИН 3.5КВТ 220/380В, 50ГЦ 2000х3000х1400ММ 500КГ 200х150х120ММ (мин.), 600х500х500ММ (макс.) ООО "НПО ТехноМ" Россия- Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей
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    Автомат для формирования гофротары для автоматизации процесса сборки гофрокробов 1200КОР/Ч 6БАР до 100Л/МИН 3.5КВТ 220/380В, 50ГЦ 2000х3000х1400ММ 500КГ 200х150х120ММ (мин.), 600х500х500ММ (макс.) ООО "НПО ТехноМ" Россия

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    Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей
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