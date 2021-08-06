Триммер бензиновый Зубр Мастер ТБ-250 0.6КВТ 0.8Л 8500ОБ/МИН 440ММ D-образная леска 5КГ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 7200₽
Газонокосилка бензиновая самоходная Fubag FPL 42 S 2.2КВТ 30-85ММ 1Л 42СМ 45Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 18000₽
Триммер бензиновый Зубр КРБ-2500 для кошения травы 2.5КВТ 52СМ3 1.2Л 9000ОБ/МИН 470/255ММ U-образная леска/диск М10х1.25 LH 7.3КГ 103х29х31СМ комплектация: кожух защитный-1, нож-1, катушка с леской-1, ключи-3ШТ(свечной, гаечный, имбусовый), фиксатор вала-1, плечевой ремень-1, емкость для смешивания-1, с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 10800₽
Триммер бензиновый Зубр Мастер КРБ-350 0.8КВТ 32.5СМ3 1.1Л 9000ОБ/МИН 440/255ММ U-образная леска/нож
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 10428₽
Газонокосилка бензиновая самоходная Зубр ГБС-510 4.78КВТ 820х575х420ММ 75ММ 1Л 51СМ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 29500₽
Триммер электрический Stihl FSE 81 1000Вт D-образная, с защитой от перегрева изогнутая штанга
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 11050₽
Триммер Коса бензиновая ЗУБР ЗКРБ-250 0.75кВт Катушка с леской, ширина кошения 38СМ, нож, ширина кошения 23СМ, 25СМ3, 7500об/мин
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 8208₽
Триммер бензиновый Husqvarna 525RX 25.4СМ3 0.51Л 40-25.5ММ леска/нож 5.1КГ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 22200₽
Газонокосилка бензиновая Зубр ГКБ-460 3.3КВТ 750х560х420ММ 46СМ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 22440₽
Триммер переносной бензиновый Stihl FS 250 2.2ЛС/1600Вт 40СМ3 0.64Л 9000ОБ/МИН 230ММ U-образная леска/нож 6.3КГ
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 47880₽
Газонокосилка бензиновая Caiman Rapido 2WD 97D1C 13.24КВТ 2480х1060х1150ММ 25-95ММ 7Л 102СМ 300Л
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 330000₽
Триммер бензиновый Зубр КРБ-1000 33СМ3 470-255ММ U-образная леска/нож
Косилки для газонов, парков или спортивных площадок
от 7800₽