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    Главная / Торговый портал / Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки / Термопот Brayer BR1090 5Л 1200ВТ пластик черный 260х430х330ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термопот Brayer BR1090 5Л 1200ВТ пластик черный 260х430х330ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопот Brayer BR1090 5Л 1200ВТ пластик черный 260х430х330ММ- Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки
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    Термопот Brayer BR1090 5Л 1200ВТ пластик черный 260х430х330ММ

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    Цена
    от 8832
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8469
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10162,8
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10162,8c НДС
    • ООО "ТОРГЛИЗИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8260
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9912
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9912c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7366,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8840
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Торговая марка: Brayer Подробные характеристики Объем: 5 литр Материал корпуса: пластик Мощность: 1200 вт Терморегулятор: Да Тип нагревательного элемента: нет Индикация уровня воды: Да Световой индикатор работы: Нет Дисплей: Да Подсветка: Нет Звуковой сигнал при закипании: Нет Автоотключение при закипании: Да Панель управления: электронная Функция повторного кипячения: Нет Съемная крышка: Нет Цвет: черный Габариты (ШхВхГ): 260x430x330 мм Вес: 4.05 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Китай
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8840c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7360
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8832
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8832c НДС

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