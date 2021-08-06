Триммер бензиновый Зубр КРБ-2500 для кошения травы 2.5КВТ 52СМ3 1.2Л 9000ОБ/МИН 470/255ММ U-образная леска/диск М10х1.25 LH 7.3КГ 103х29х31СМ комплектация: кожух защитный-1, нож-1, катушка с леской-1, ключи-3ШТ(свечной, гаечный, имбусовый), фиксатор вала-1, плечевой ремень-1, емкость для смешивания-1, с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Триммер бензиновый Зубр КРБ-2500 для кошения травы 2.5КВТ 52СМ3 1.2Л 9000ОБ/МИН 470/255ММ U-образная леска/диск М10х1.25 LH 7.3КГ 103х29х31СМ комплектация: кожух защитный-1, нож-1, катушка с леской-1, ключи-3ШТ(свечной, гаечный, имбусовый), фиксатор вала-1, плечевой ремень-1, емкость для смешивания-1, с приводом режущего инструмента от двигателя внутреннего сгорания- Косилки для газонов, парков или спортивных площадок