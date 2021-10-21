Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия- Мебель офисная металлическая прочая