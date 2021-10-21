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    Главная / Торговый портал / Мебель офисная металлическая прочая / Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия- Мебель офисная металлическая прочая
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    Стеллаж открытый для хранения MS Hard сталь0.7/ 1.5ММ серый полуматовый (RAL 7038), порошковое покрытие 200КГ 1000х300х2500ММ 7 полок с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40ММ, шаг регулирования высоты полок – 25ММ, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки) ООО НПО Промет Россия

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    Цена
    от 8400
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    Поставщики
    • ООО "ДКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7697,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9237
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9237c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7697,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9237
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9237c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7540
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9048
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9048c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7540
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      9048
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9048c НДС
    • ООО "ИКСТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8490
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8490c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7075
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8490
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8490c НДС
    • ООО "ТД "СТАЛЬКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      8400
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      8400c НДС
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ОГОНЁК ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "ЙЕС ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Стеллаж с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм, усилитель стоек Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки). Толщина стали 1,5 мм. Полка усиленная, равномерно распределенная нагрузка на полку шириной 1000 мм – 200 кг, высота бокового ребра полки – 33 мм, шаг регулирования высоты полок – 25 мм, толщина основания 0,7 мм. Максимальная нагрузка на стеллаж – 1000 кг. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038); тип покрытия: порошковое.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Московская область
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      Не указана
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Стеллаж с усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм, усилитель стоек Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки). Толщина стали 1,5 мм. Полка усиленная, равномерно распределенная нагрузка на полку шириной 1000 мм – 200 кг, высота бокового ребра полки – 33 мм, шаг регулирования высоты полок – 25 мм, толщина основания 0,7 мм. Максимальная нагрузка на стеллаж – 1000 кг. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038); тип покрытия: порошковое.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана

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