Шкаф металлический для хранение личных дел ФКУ ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный Т 1.2.2.4 1850х985х500ММ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШРМ-22М 1860х800х500ММ
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШДО-90.50.202 900х500х2025ММ серебристо-серый RAL 7001/светло-серый RAL 7035 верхняя полка, штанга
Шкафы металлические прочие
Не указана
Кресло Chelsea искусственная кожа 830x940x850ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 14956,57₽
Шкаф металлический ДиКом ВЛ-052 1820х871х550ММ серый RAL 7038/синий RAL 5012
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-ПЛП.150.КРМ 1504х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)
Шкафы металлические прочие
от 237355,2₽
Шкаф металлический Практик AL-01 1830х360х590ММ серый полуматовый 31КГ ООО "НПО ПРОМЕТ"
Шкафы металлические прочие
от 7600₽
Шкаф для ключей Office-Force на 30 ключей ключевой 200х800х160ММ серый металл 20082
Шкафы металлические прочие
от 4186,05₽
Шкаф металлический для одежды ШМ-28 1850х600х490ММ 38.5КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Скамья садовая металл, дерево 3000х50х100СМ ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Ростовской области Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Стул офисный металл искусственная кожа черный 530х610х820ММ
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана