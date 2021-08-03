Лист алюминиевый АД1Н 0.3ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
Не указана
Пруток алюминиевый Д16Т 180ММ ГОСТ 21488-97
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
от 318₽
Лист алюминиевый АД1М 0.8х1000х2000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
Не указана
Лист алюминиевый А5М 1х1250х2500ММ ГОСТ 21631-2019 ГОСТ 19903-2015
Плиты и листы алюминиевые
от 194,4₽
Припой для пайки алюминия 35А Лента является сплавом 72% алюминия, 21% меди и 7% кремния предназначен для пайки алюминия и его сплавов. ЗАО "Завод припоев" Россия
Сплавы на основе первичного алюминия
Не указана
Профиль для гипсокартона ПП 28х27х0.6 ГОСТ 19111-77
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
от 59,04₽
Пруток алюминиевый Д16Т круглый 30ММ
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Не указана
Лист алюминиевый АМГ5М 10х1200х3000ММ ГОСТ 21631-76
Плиты и листы алюминиевые
от 324,34₽
Труба АД31Т 10х1х3000ММ ГОСТ 22233
Трубы алюминиевые
от 121,5₽
Лист алюминиевый АМГ2НР 1.5х1200х3000ММ
Плиты и листы алюминиевые
Не указана
Лента алюминиевая скотч Энергофлекс 50ММх50М серебристый Россия
Полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм
от 127,4₽
Пудра алюминиевая пигментная ПАП-2 ГОСТ 5494-95
Порошки алюминиевые и чешуйки
от 336₽