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    Главная / Торговый портал / Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов / Заготовка АК9С 330ММ 45ММ Т1 для деталей турбодетандерного агрегата серии АДКГ(АДКГ 10.01.00.004, АДКГ 10.01.49.003, АДКГ 10.01.56.001, АДКГ 10.01.55.002) ГОСТ 1583-92
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Заготовка АК9С 330ММ 45ММ Т1 для деталей турбодетандерного агрегата серии АДКГ(АДКГ 10.01.00.004, АДКГ 10.01.49.003, АДКГ 10.01.56.001, АДКГ 10.01.55.002) ГОСТ 1583-92

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Заготовка АК9С 330ММ 45ММ Т1 для деталей турбодетандерного агрегата серии АДКГ(АДКГ 10.01.00.004, АДКГ 10.01.49.003, АДКГ 10.01.56.001, АДКГ 10.01.55.002) ГОСТ 1583-92- Полуфабрикаты из алюминия или алюминиевых сплавов
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    Заготовка АК9С 330ММ 45ММ Т1 для деталей турбодетандерного агрегата серии АДКГ(АДКГ 10.01.00.004, АДКГ 10.01.49.003, АДКГ 10.01.56.001, АДКГ 10.01.55.002) ГОСТ 1583-92

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    Цена
    от 39150
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПКФ "ПРИКАМЬЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32625
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      39150
      Спецификация
      Производство прочих готовых металлических изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39150c НДС

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