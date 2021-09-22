Стол письменный угловой для двоих Тандем-2Я/ МСТ-СДТ-2Я-##-03 ЛДСП ЛДСП 1748х750х600ММ с надстройкой, отделением для системного блока, полкой для клавиатуры, ящиками для хранения Мебельная фабрика MF Мастер Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный угловой для двоих Тандем-2Я/ МСТ-СДТ-2Я-##-03 ЛДСП ЛДСП 1748х750х600ММ с надстройкой, отделением для системного блока, полкой для клавиатуры, ящиками для хранения Мебельная фабрика MF Мастер Россия- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений